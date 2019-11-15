Пользователи под этим сообщением оставили множество постов, в которых выразили соболезнования близким и родным актёра. Об этом говорится в публикации издания Mirror.В новости сообщалось, что данные были получены от телеканала BBC News. Также там заявлялось, что Джонсос погиб, неудачно исполнив трюк.Те, кто пытались перейти по указанной ссылке, оказывались на фальшивом сайте. Однако многие пользователи поверили в гибель Джонсона и стали рассуждать на эту тему в социальных сетях.