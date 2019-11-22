ИА «Ореанда-Новости». Первый зампред комитета по международным делам в Совфеде рассказал о ситуации между российским газом и Украиной.

Об этом сообщает издание РИА Новости с ссылкой на беседу Владимира Джабарова с RT.

Сенатор заявил, что всякие попытки украинской стороны осудить решения Дании выглядят комично. Таким образом он отреагировал на заявление украинского министра энергетики Алексея Оржеля, который заявил о возможности подачи апелляции на решение Дании.

Российский парламентарий отметил, что Киев категорически настроен к любым российским предложениям. Украина упрямо не желает сохранять транспортировку газа через свою территорию.



Ранее Дания разрешила строительство «Северного потока-2» в своих территориальных водах. Украина заявила о желании оспорить данное решение, сославшись на экологию, как на возможный аргумент.