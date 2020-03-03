ИА «Ореанда-Новости». В Совете Федерации прокомментировали сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР.

Первый зампред комитета Совета Федераций Владимир Джабаров по международным делам прокомментировал сравнение США Крыма и прибалтийских республик, которые раньше входили в СССР. Политик заявил RT, что российские власти не интересует позиция США по отношению к Крыму.

По словам Джабарова, Москву больше не волнует, признают ли в США Крым территорией России или не признают. Крым от этого не уйдёт, считает сенатор.

Также политик подчеркнул, что прибалтийские республики вышли из состава Советского Союза, так как СССР распался и «Россия их отпустила».

Ранее постпред США по ОБСЕ Гилмор объяснил, что американцы не признают Крым российской территорией также, как и не признавали вхождение прибалтийских республик в СССР. По мнению Гилмора, эти республики были завоёваны силой.