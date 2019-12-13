На саммите, проходившем в четверг, лидерами ЕС было согласовано решение о том, чтобы на полгода продлить против РФ экономические санкции. В течение двух недель это решение будет документально оформлено. После публикации решение вступит в силу.Сергей Цеков заявил, что европейским лидерам необходимо проявить волю. По его словам, они должны быть более живым организмом и уметь отказываться от принятия неправильных решений. Он отметил, что лидеры ЕС попали в русло губительных для себя решений и теперь не в силах от них отказаться. По его мнению, ЕС сейчас крайне неповоротлив в принятии важных для всего мира решений.