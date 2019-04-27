ИА «Ореанда-Новости» Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан предал огласке список, в который вошли 120 священников, подозреваемых в надругательствах над детьми.

Решение опубликовать список он принял после того, как побеседовал со многими пострадавшими и другими священнослужителями. В отношении людей, попавших в список, имеются весомые обвинения в домогательствах. По словам Тимоти, никто из этих священников в настоящее время в церкви не работает. Отметим, что преданный огласке список включает в себя истории, произошедшие с 1900-го по 1999 год.

Напомним, два месяца назад в Бруклине опубликовали похожий список. В него вошли 100 человек, которые получили обвинение в надругательствах над детьми за всю 166-летнюю историю местной епархии. А в 2018 году в шести епархиях в штате Пенсильвания выявили 300 священников, которые с 1947 года осквернили более 1000 детей.