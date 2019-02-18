Мальчик заявил, что отказывает приносить клятву потому, что флаг США, по его мнению, оскорбителен для чернокожих.Учитель сначала предложила ему переехать в другую страну, но потом решила вызвать полицию.Некоторые американские СМИ пишут, что школьник часто выступал с заявлениями, что учителя и другие сотрудники школы расисты. Кроме того, по некоторым данным, он также грозил избить педагога.В результате инцидента ребёнка поместили в специальный центр содержания для несовершеннолетних. Его мама заявила, что все обвинения против него необоснованные. Суд по делу школьника назначен на 19 февраля.При этом сообщается, чтоВ управлении образования города Лейкленд, где арестовали ребёнка, пояснили, что обычай приносить клятву государственному флагу необязательный. Однако учительница об этом не знала.Местные СМИ сообщают, что принуждать детей к прочтению клятвы Верховный суд страны запретил ещё в 1943 году. Однако в разных штатах в школах к этой традиции относятся по-разному – в некоторых очень строго. Отмечается, что, например, в Миссури клятву приносят раз в неделю, а в Миссисипи — раз в месяц.Кроме того, в тридцати трёх штатах клятва верности флагу страны даже законодательно утвердили, ещё в одиннадцати решение принимает администрация школы, а в шести штатах вообще её не рекомендуют произносить.