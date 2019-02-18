18.02.2019, 11:46
В США арестовали 11-летнего школьника за отказ дать клятву верности флагу
ИА «Ореанда-Новости». В Соединённых Штатах Америки в штате Флорида арестовали 11-летнего школьника за то, что он отказался принимать участие в церемонии клятвы верности флагу страны. Об этом сообщает газета The Independent.
Мальчик заявил, что отказывает приносить клятву потому, что флаг США, по его мнению, оскорбителен для чернокожих. Кроме того, национальный гимн ребёнок также посчитал унизительным для чернокожих.
Учитель сначала предложила ему переехать в другую страну, но потом решила вызвать полицию. При этом в полиции подчеркнули, что задержали ребёнка не из-за отказа давать клятву, а за то, что он оказал ненасильственное сопротивление правоохранителям, а также нанёс вред школьному распорядку.
Некоторые американские СМИ пишут, что школьник часто выступал с заявлениями, что учителя и другие сотрудники школы расисты. Кроме того, по некоторым данным, он также грозил избить педагога.
В результате инцидента ребёнка поместили в специальный центр содержания для несовершеннолетних. Его мама заявила, что все обвинения против него необоснованные. Суд по делу школьника назначен на 19 февраля.
При этом сообщается, что учительницу, которая вызвала полицейских, уже уволили. Кроме того, ей запретили работать в школах. В управлении образования города Лейкленд, где арестовали ребёнка, пояснили, что обычай приносить клятву государственному флагу необязательный. Однако учительница об этом не знала.
Местные СМИ сообщают, что принуждать детей к прочтению клятвы Верховный суд страны запретил ещё в 1943 году. Однако в разных штатах в школах к этой традиции относятся по-разному – в некоторых очень строго. Отмечается, что, например, в Миссури клятву приносят раз в неделю, а в Миссисипи — раз в месяц.
Кроме того, в тридцати трёх штатах клятва верности флагу страны даже законодательно утвердили, ещё в одиннадцати решение принимает администрация школы, а в шести штатах вообще её не рекомендуют произносить.
Мальчик заявил, что отказывает приносить клятву потому, что флаг США, по его мнению, оскорбителен для чернокожих. Кроме того, национальный гимн ребёнок также посчитал унизительным для чернокожих.
Учитель сначала предложила ему переехать в другую страну, но потом решила вызвать полицию. При этом в полиции подчеркнули, что задержали ребёнка не из-за отказа давать клятву, а за то, что он оказал ненасильственное сопротивление правоохранителям, а также нанёс вред школьному распорядку.
Некоторые американские СМИ пишут, что школьник часто выступал с заявлениями, что учителя и другие сотрудники школы расисты. Кроме того, по некоторым данным, он также грозил избить педагога.
В результате инцидента ребёнка поместили в специальный центр содержания для несовершеннолетних. Его мама заявила, что все обвинения против него необоснованные. Суд по делу школьника назначен на 19 февраля.
При этом сообщается, что учительницу, которая вызвала полицейских, уже уволили. Кроме того, ей запретили работать в школах. В управлении образования города Лейкленд, где арестовали ребёнка, пояснили, что обычай приносить клятву государственному флагу необязательный. Однако учительница об этом не знала.
Местные СМИ сообщают, что принуждать детей к прочтению клятвы Верховный суд страны запретил ещё в 1943 году. Однако в разных штатах в школах к этой традиции относятся по-разному – в некоторых очень строго. Отмечается, что, например, в Миссури клятву приносят раз в неделю, а в Миссисипи — раз в месяц.
Кроме того, в тридцати трёх штатах клятва верности флагу страны даже законодательно утвердили, ещё в одиннадцати решение принимает администрация школы, а в шести штатах вообще её не рекомендуют произносить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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