ИА «Ореанда-Новости» Полиция Аризоны задержала 48-летнюю Машель Хокни, которая ведёт популярный семейный YouTube-канал» "Фантастические приключения» (Fantastic Adventures). Женщина обвиняется в издевательстве над приёмными детьми, которые появлялись в её видео. У блогерши на канале было 800 тысяч подписчиков, пишет Gizmodo.

В семье Машель семь приёмных детей. На канале она публиковала 10-15 минутные видео, где дети разыгрывали различные миниатюры. Доход от блога приносил американке до 2,5 миллионов долларов.

Как выяснилось позже, детей приёмная мать насильно заставляла сниматься в роликах, если они отказывались, она их била и унижала. Блогерша могла окунуть ребёнка в ванну с ледяной водой, запереть в шкафу или лишить еды.

У Машель, кроме приёмных, были также два биологических сына Райан и Логан и дочь Мэган, именно она заявила в полицию о том, что её сводные братья и сёстры подвергаются насилию со стороны её матери.

Сразу же после того, как стало известно о преступлениях Хокни, YouTube расторг с ней партнерские отношения. Какое наказание грозит блогерше пока не уточняется.