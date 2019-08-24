24.08.2019, 18:15
В США будут использовать дроны для слежки за коровами
ИА «Ореанда-Новости». В Университете Кентукки начала работу система по проверке здоровья домашнего скота с помощью дронов.
Пока проект тестируют на макетах животных, которые находятся в здании. Задач у дронов много: они должны распознать месторасположение коров при помощи камер, потом дрон передаёт другому устройству эту информацию, и оно уже вычисляют нужную корову.
Дрон определяет вес, размер, физическое состояние животного и другие параметры. Облёт пастбищ дроны осуществляют три раза в неделю по пять-десять минут.
Учёные говорят, что каждый год из-за проблем со здоровьем погибает 2,5 миллиона голов крупного рогатого скота. Система слежки за коровами с помощью дронов должна помочь вовремя выявлять различные заболевания.
Пока проект тестируют на макетах животных, которые находятся в здании. Задач у дронов много: они должны распознать месторасположение коров при помощи камер, потом дрон передаёт другому устройству эту информацию, и оно уже вычисляют нужную корову.
Дрон определяет вес, размер, физическое состояние животного и другие параметры. Облёт пастбищ дроны осуществляют три раза в неделю по пять-десять минут.
Учёные говорят, что каждый год из-за проблем со здоровьем погибает 2,5 миллиона голов крупного рогатого скота. Система слежки за коровами с помощью дронов должна помочь вовремя выявлять различные заболевания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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