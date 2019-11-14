Слушание вещалосьвчера, в 19-00 по МСК. Слушание длилось около 5 часов. Главными свидетелями по делу об импичменте Трампа являлиськоторый исполняет обязанности временного поверенного в американских делах на Украине, икоторый занимает пост заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы.Сегодня, 14 ноября, издание Politico опубликовало данные по опросу избирателей. 81% из них сказал, что своё мнение в отношении Дональда Трампа не изменят не зависимо от появления новой информации.