14.11.2019, 16:46
В США было проведено первое открытое слушание по импичменту Трампа
ИА «Ореанда-Новости». В Комитете по разведке палаты представителей Соединенённых Штатов Америки было проведено первое открытое слушание по делу об импичменте Трампа.
Слушание вещалось в прямом эфире на официальном сайте комитета вчера, в 19-00 по МСК. Слушание длилось около 5 часов. Главными свидетелями по делу об импичменте Трампа являлись Уильям Тейлор, который исполняет обязанности временного поверенного в американских делах на Украине, и Джордж Кент, который занимает пост заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы.
Сегодня, 14 ноября, издание Politico опубликовало данные по опросу избирателей. 81% из них сказал, что своё мнение в отношении Дональда Трампа не изменят не зависимо от появления новой информации.
Слушание вещалось в прямом эфире на официальном сайте комитета вчера, в 19-00 по МСК. Слушание длилось около 5 часов. Главными свидетелями по делу об импичменте Трампа являлись Уильям Тейлор, который исполняет обязанности временного поверенного в американских делах на Украине, и Джордж Кент, который занимает пост заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы.
Сегодня, 14 ноября, издание Politico опубликовало данные по опросу избирателей. 81% из них сказал, что своё мнение в отношении Дональда Трампа не изменят не зависимо от появления новой информации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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