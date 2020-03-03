ИА «Ореанда-Новости». В американском штате Теннеси число погибших из-за торнадо увеличилось до девяти человек, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что четверо погибли в округе Патнам, двое - в городе Нэшвилл, двое - в округе Уилсон, ещё один - в округе Бентон. В результате торнадо также есть пострадавшие, но их число не уточняется.



Ранее стало известно, что на город Нэшвилл обрушился сильный торнадо. Он разрушил свыше 40 зданий, также повреждены линии электропередач.