ИА «Ореанда-Новости». Две 14-летних девочки во Флориде были арестованы после того, как учитель обнаружил их планы убить девять человек, говорится в сообщении местного шерифа.

Школьный совет округа Хайлендс подтвердил в своём заявлении CNN, что накануне две ученицы средней школы Avon Park были взяты под стражу за «возможный план причинения вреда другим за пределами кампуса», но отказались сообщить дополнительные подробности, сославшись на тайну следствия.

Учительница обратила внимание, как две девочки ведут себя беспокойно во время поисков папки со своими записями в её классе. Подростки были обеспокоены тем, что их могут арестовать. Педагог вскоре обнаружила эту папку и конверт с надписью «оружие», говорится в сообщениях об аресте. Внутри было восемь листов бумаги, говорится в отчёте полиции. В них содержались письменные планы по приобретению оружия, убийству девяти человек и утилизации тел.

По сообщениям офиса шерифа, каждая девушка сталкивается с девятью пунктами обвинения в заговоре с целью совершения убийства и тремя пунктами обвинения в заговоре с целью похищения человека. Как отметил в интервью CNN заместитель суперинтенданта школьной системы округа Хайлендс Эндрю Летбридж, к этой угрозе относились очень серьёзно. Расследование продолжается.