ИА «Ореанда-Новости». В американском Лос-Анджелесе горничная отеля Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке «Золотого глобуса» в прошлом году, пишет РИА Новости.



Горничная объявила стартовую цену в восемь тысяч долларов (около полумиллиона рублей). Кореа приложила к платью письмо, в котором объяснила, что нашла его в номере. Леди Гага якобы оставила его после премии.



Горничная рассказала, что сначала отдала платье в службу потерянных вещей в отеле, там оно было несколько месяцев. В итоге никто за платьем не вернулся, и по правилам его вернули тому, кто его принёс. После этого Кореа решила выставить наряд на торги.