ИА «Ореанда-Новости».Группа демократов из Конгресса США призвали ужесточить санкции против России за вмешательство в выборы президента Америки. Издержки будут касаться суверенного долга России и инвестиций в СПГ-проекты.

«Синие собаки», так называет себя объединение демократов, представили пресс-релиз в котором указывается, что в 2016 году была замечена атака со стороны России во время выборов. При этом Роберт Мюллер – прокурор Соединённых Штатов, который расследовал так называемое «Российское дело», не нашел доказательств взаимодействия действующего президента Америки с властями РФ.

Парламентарии также намерены ужесточить контроль над выборными процессами в США. Сделать это они намерены при помощи обязательства использовать бумажные бюллетени. Также они намерены повысить прозрачность политической рекламы.

«Синие собаки» требуют от администрации Дональда Трампа предоставить стратегию по предотвращению вмешательства в выборы со стороны стран «агрессоров».