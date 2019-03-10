ИА «Ореанда-Новости» В американском городе Сиэтл полиция освободила из сексуального рабства 26 женщин, которые были вынужден работать в массажных салонах. Об этом говорится на сайте правительства Сиэтла в заявлении полицейского департамента.

Также правоохранительные органы задержали шестерых подозреваемых по делу о содействии проституции, а также проведении незаконных финансовых операций. При обыске стражи правопорядка изъяли у них оружие и деньги.

Расследование заняло три года, для раскрытия преступной деятельности были задействованы силы полиции и ФБР, а также Министерства внутренней безопасности США.

Расследование началось после того, как в полицию стали обращаться люди, утверждавшие, что в нескольких салонах по оказанию массажных услуг, вероятно, оказывают незаконные сексуальные услуги. Расследуя эти заявления, правоохранители вышли на преступную организацию, эксплуатирующую женщин.

Как отмечается в официальном заявлении полицейской службы, женщин обманом привлекали в Сиэтл из Китая, жертвам обежали, что они смогут заработать крупную сумму денег. При помощи рекламы законной трудовой деятельности, злоумышленники заманивал доверчивых китаянок в массажные салоны, где после их заставляли оказывать сексуальные услуги. Как предают в полиции, злоумышленникам подобный нелегальный бизнес приносил немалую прибыль.

Правоохранительные органы заявляют, что женщинам, спасённым из рабства, от 20 до 60 лет. Они содержались в ужасных условиях и были вынуждены работать более 20 часов в день, оказывая сексуальные услуги. Свободные передвижения узниц строго контролировались, либо же были вовсе запрещены.

Ранее в феврале полиция Канады освободила 43 граждан Мексики, которых заставляли выполнять тяжёлые работы, а все деньги забирали. Мексиканцев пригласили в Онтарио с обещаниями дать хорошую работу, однако после этого «работодатели» заставляли несчастных подолгу убирать помещения, а их денежное вознаграждение злоумышленники отбирал.