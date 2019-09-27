ИА «Ореанда-Новости». В США правозащитная организация «Антидиффамационная лига» заявила о внесении жеста «Ок» в перечень «символов ненависти», пишет «МК».



Члены организации заявили, что этот жест, которые ранее означал, что всё хорошо, приобрёл второе значение. Интернет-пользователи стали продвигать этот жест, как знак расовой ненависти, так как он похож на аббревиатуру WP (white power, «власть белых»).



В качестве аргументов за свою версию организация приводит в пример террориста Бентона Тарранта, который ранее расстрелял более полусотни человек в мечетях новозеландского Крайстчерча: на суде он показывал этот жест.