41-летнему Майклу Брэндону Самре ввели смертельную инъекцию. Отмечается, что мужчина в 1997 году вместе со своим другом Марком Дюком был осуждён за убийство четырёх человек. Тогда погибли отец Дюка, его подруга и две их дочери. Мужчины не поделили с отцом грузовик.Самра перед исполнением приговора заявил, что благодарит бога за всё, что он для него сделал.