17.05.2019, 22:08
В США казнили мужчину за убийство 22-летней давности
ИА «Ореанда-Новости». В Соединённых Штатах Америки казнили мужчину, который в 1997 году совершил массовое убийство, передаёт Associated Press.
41-летнему Майклу Брэндону Самре ввели смертельную инъекцию. Отмечается, что мужчина в 1997 году вместе со своим другом Марком Дюком был осуждён за убийство четырёх человек. Тогда погибли отец Дюка, его подруга и две их дочери. Мужчины не поделили с отцом грузовик.
Самра перед исполнением приговора заявил, что благодарит бога за всё, что он для него сделал.
41-летнему Майклу Брэндону Самре ввели смертельную инъекцию. Отмечается, что мужчина в 1997 году вместе со своим другом Марком Дюком был осуждён за убийство четырёх человек. Тогда погибли отец Дюка, его подруга и две их дочери. Мужчины не поделили с отцом грузовик.
Самра перед исполнением приговора заявил, что благодарит бога за всё, что он для него сделал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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