ИА «Ореанда-Новости». В штате Джорджия на продажу выставлен практически целиком город Тумсборо за 1,7 миллионов долларов. Новому владельцу помимо жилых домов достанутся также множество гражданских построек, включая ресторан, отель, мельницу и собственный “знаменитый оперный театр”.



Об этом сообщается в объявлении, которое размещено на американском сайте Craigslist. Цена города примерно соответствует стоимости квартиры в престижном районе некоторых крупных городов, расположенных на территории Соединённых Штатов Америки.



Об этом сообщается в объявлении, которое размещено на американском сайте Craigslist. Цена города примерно соответствует стоимости квартиры в престижном районе некоторых крупных городов, расположенных на территории Соединённых Штатов Америки.

Также в Тумсборо есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с “антикварными креслами”, старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и “неразработанные залежи бокситов”, которые также получит покупатель.





Отмечается, что нынешние владельцы выражают надежду на то, что город попадёт “в хорошие руки”. Покупатель должен понимать уникальность города Тумсборо и важность сохранения его исторического облика, говорится объявлении. По словам продавцов, город можно использовать, как туристическую достопримечательность, либо как место, где будут организовываться и проводиться музыкальные фестивали или съёмки кинокартин. Жители города также рассчитывают, что новый владелец Тумсборо сможет превратить город в так называемый музей под открытым небом.





Город Тумсборо был основан во второй половине девятнадцатого века и был назван в честь политического деятеля Соединённых Штатов Америки и Конфедеративных Штатов Америки Роберта Тумбса. Он строился вокруг железнодорожного депо. Общая площадь - около пяти квадратных километров. Согласно переписи населения от 2010 года в городе проживали 472 человека (на 150 жителей меньше, чем в 2000 году).



В настоящее время здесь проживают около семисот человек. На территории городка расположено 36 участков с жилыми домами.





Город фигурирует в рассказе “Хорошего человека найти нелегко", который был написан американской писательницей Фланнери О’Коннор, являющейся представительницей жанра южной готики.