ИА «Ореанда-Новости» . Американская налоговая служба начала рассматривать дело против Олега Тинькова, лидера совета директоров основанного им банка «Тинькофф». Об этом сообщает пресс-служба головной компании крупного кредитного учреждения.

Судебные разбирательства касаются возникших недавно налоговых споров. Олег Тиньков выразил надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации.

Слушания по данному судебному делу пройдут с февраля по конец апреля текущего года. Уточняется, чтоСледует отметить, что Олег Тиньков являлся гражданином США до 2013 года.