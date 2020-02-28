28.02.2020, 17:16
В США начались судебные разбирательства против основателя банка «Тинькофф»
ИА «Ореанда-Новости». Американская налоговая служба начала рассматривать дело против Олега Тинькова, лидера совета директоров основанного им банка «Тинькофф». Об этом сообщает пресс-служба головной компании крупного кредитного учреждения.
Судебные разбирательства касаются возникших недавно налоговых споров. Олег Тиньков выразил надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации.Слушания по данному судебному делу пройдут с февраля по конец апреля текущего года. Уточняется, что сам основатель банка будет принимать в них участие в качестве физического лица, так как судебное дело не касается деятельности организации. Следует отметить, что Олег Тиньков являлся гражданином США до 2013 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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