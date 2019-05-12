ИА «Ореанда-Новости». Северокорейский сухогруз, захваченный США по подозрению в нарушении международных санкций, прибыл на Самоа, где будет проходить инспекцию.

«Мудрый Честный» отбуксировали в порт Паго-Паго. Тихоокеанская территория Самоа была избрана для проведения инспекционных работ по причине центрального стратегического расположения острова, отметила представитель по связям с общественностью береговой охраны США Аманда Уайрик. Корабль был аестован США в апреле 2018 года, когда он доставлял груз угля в Индонезию. Представители американского минюста объявили об этом только 9 мая.

Отвечая на вопрос, как долго судно будет пребывать на Самоа, Аманда Уайрик сказала, что о сроках проведения инспекции говорить пока рано, как и о следующем пункте дислокации захваченного судна. Правительство США заранее направило инспекционную группу в Паго-Паго, сказала представитель по связям с общественностью береговой охраны США.

Напомним, американские официальные лица обнародовали факт задержания северокорейского сухогруза спустя несколько часов после того, как КНДР выпустила две неопознанные ракеты ближнего радиуса действия в сторону моря. Это стало второй демонстрацией северокорейского оружия за последние пять дней и поводом прекращения переговоров по заморозке ядерной программы КНДР.