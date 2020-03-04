04.03.2020, 07:16
В США намерены еженедельно тестировать на коронавирус до миллиона человек
ИА «Ореанда-Новости». Майкл Пенс, американский вице-президент, заявил представителям СМИ, что у США есть намерение проверять до одного миллиона человек еженедельно.
Сообщается, что в ближайшие дни в США разошлют пакеты для проверки одного миллиона человек. В дальнейшем планируется включение производства миллиона данных пакетов еженедельно, уведомил американский государственный деятель.
Пенс отметил, что любой гражданин США может пройти тест. Он уверяет, что тесты не будут ограничены теми, у кого обнаружили симптомы заболевания коронавирусом.
Известно, что в США жертвами коронавируса стали девять человек. Выявлено 77 случаев заболевания.
Сообщается, что в ближайшие дни в США разошлют пакеты для проверки одного миллиона человек. В дальнейшем планируется включение производства миллиона данных пакетов еженедельно, уведомил американский государственный деятель.
Пенс отметил, что любой гражданин США может пройти тест. Он уверяет, что тесты не будут ограничены теми, у кого обнаружили симптомы заболевания коронавирусом.
Известно, что в США жертвами коронавируса стали девять человек. Выявлено 77 случаев заболевания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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