Сообщается, что в ближайшие дни в США разошлют пакеты для проверки одного миллиона человек.Пенс отметил, что любой гражданин США может пройти тест. Он уверяет, что тесты не будут ограничены теми, у кого обнаружили симптомы заболевания коронавирусом.Выявлено 77 случаев заболевания.