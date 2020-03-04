ИА «Ореанда-Новости». Майкл Пенс, американский вице-президент, заявил представителям СМИ, что у США есть намерение проверять до одного миллиона человек еженедельно. 

Сообщается, что в ближайшие дни в США разошлют пакеты для проверки одного миллиона человек. В дальнейшем планируется включение производства миллиона данных пакетов еженедельно, уведомил американский государственный деятель. 

Пенс отметил, что любой гражданин США может пройти тест. Он уверяет, что тесты не будут ограничены теми, у кого обнаружили симптомы заболевания коронавирусом. 

Известно, что в США жертвами коронавируса стали девять человек. Выявлено 77 случаев заболевания.