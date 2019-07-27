ИА «Ореанда-Новости». Федеральное бюро расследований США провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, пишет РИА Новости.



В ходе обыска правоохранители нашли тело мужчины, к которому были пришита женская голова. Кроме того, была обнаружена целая куча человеческих конечностей.



New York Post сообщает, что время обыска ФБР также нашло «вёдра с головами, руками и ногами», а также голову женщины, пришитую к крупному мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн».



ФБР нагрянула в Центр из-за иска, который подали 33 человека. Дело в том, что они отдали тела своих близких во благо науки, однако их просто выставили на продажу и использовали для незаконного донорства.