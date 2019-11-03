Издание ссылается на данные аналитической компании MVPindex, которые были получены от пользователей самых популярных социальных сетей.За Джиннифер Энистон расположился Дуэйн Дуглас Джонсон. Он также стал одним из самых высокооплачиваемых актёров 2019 года. Лидерам уступили Лили Рейнхарт, Габриэль Юнион и Камила Мендес.Лучшими проектами названы "Анатомия страсти", "Губ Боб Квадратные штаны", "Ривердэйл". Компанию им составили также "Ходячие мертвецы".