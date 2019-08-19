ИА «Ореанда-Новости» Национальный архив безопасности (США) обнародовал рассекреченный в 2011 году первый отчёт об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году.

В докладе от 2 мая 1986 года на имя государственного секретаря США Джорджа Шульца указано, что непосредственно после катастрофы сотрудники американских спецслужб сильно сомневались в достоверности официальной информации о количестве пострадавших, которую представляло советское правительство. Эксперты из США делали выводы на основе изучения снимков масштабных разрушений на четвёртом энергоблоке ЧАЭС. Ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря Мортон Абрамовиц назвал сообщение о двух погибших при взрыве «чепухой», предположив, что при подобных обстоятельствах жертвами могли стать десятки людей, находившихся рядом с реактором.