OREANDA-NEWS Аналитическое агентство Moody’s провело расчет потерь в результате воздействия шторма «Флоренс». Данная информация была опубликована газетой The Wall Street Journal (WSJ).

Ураган нанес ущерб недвижимому имуществу и транспорту. Стихийное бедствие так же сильно отразилось на бизнесе. Ущерб в штатах Северная и Южная Каролина достик 50 миллиардов долларов США. Согласно предварительным данным, ураган «Флоренс» располагается на седьмом месте среди наиболее разрушительных стихийных бедствий в истории Соединенных Штатов Америки.

Следует отметить, что общие страховые выплаты, которые связаны с воздействием шторма по предварительным расчета от 1,7 миллиардов долларов до 5 миллиардов долларов. По этим данным ущерб от «Флоренс» существенно ниже трех других ураганов, которые бушевали в США в прошлом году. Убытки от урагана «Харви» были оценены в $133,5 млрд, от «Марии» — в $120 млрд, от «Ирмы» — в $84,2 млрд.

Ураган «Флоренс» обрушился на юго-восточное побережье США 14 сентября. Правительство предупреждало население о разгуле стихии, призывая уехать или не выходить из дома. Однако тысячи американцев специально направлялись на побережье чтоб полюбоваться природным явлением и сделать несколько фото. В штатах Южная и Северная Каролина, Мэриленд и Вирджиния бы введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена эвакуация более миллиона человек.

По последним данным число жертв ураган достигло 43 человек. Более 50 тысяч домов и нежилых помещений остались без электричества, почти 600 дорог перекрыты из-за подтопления.



Ранее, пострадавшие регионы посетил президент страны – Дональд Трамп. Он пообещал оказать федеральную помощь и предупредил население, что их ожидают «суровые испытания». На даннй момент продолжают осуществляться восстановительные работы, в которых принимают участие более 20 тысяч военных и служащих США.

Moody’s Investors Service международное рейтинговое агентство, которое занимается финансовой оценкой, присвоением кредитных рейтингов, анализом экономической ситуации.