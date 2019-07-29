ИА «Ореанда-Новости» В американском штате Иллинойс на железнодорожном переезде поезд протаранил грузовик, в результате чего погиб один человек, несколько вагонов состава сошли с рельс. Об этом сообщает телеканал ABC 7 Chicago.

Пять вагонов состава, которые двигались со скоростью свыше 100км/ч, сошли с рельсов. Как доложил заместитель начальника пожарной службы, в поезде находилось почти 300 пассажиров. В результате происшествия погиб водитель грузовика. Два пассажира поезда были госпитализированы.