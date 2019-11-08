Кроме того, РФ может оперативно развернуть свои вооружённые силы для нанесения ядерных и неядерных ударов.В материале сообщается, что Россия в последние годы успешно модернизировала свою армию и создала хорошо защищенные бастионы в нескольких локациях. В контексте этой темы упоминаются Крым, Курильские острова, Калининградская область. По мнению специалистов, если начнётся военный конфликт, данные позиции примут на себя первый удар. В документе говорится, что это даст России отсрочку на то, чтобы привести в боевую готовность свои военные подразделения.