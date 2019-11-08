08.11.2019, 11:38
В США рассказали о преимуществах РФ в войне
ИА «Ореанда-Новости» В докладе американского исследовательского центра RAND говорится о преимуществах России. Заявлено, что Россия обладает огромными возможностями для того, чтобы быстро привести в боевую готовность сухопутные войска и подразделения ПВО. Кроме того, РФ может оперативно развернуть свои вооружённые силы для нанесения ядерных и неядерных ударов.
В материале сообщается, что Россия в последние годы успешно модернизировала свою армию и создала хорошо защищенные бастионы в нескольких локациях. В контексте этой темы упоминаются Крым, Курильские острова, Калининградская область. По мнению специалистов, если начнётся военный конфликт, данные позиции примут на себя первый удар. В документе говорится, что это даст России отсрочку на то, чтобы привести в боевую готовность свои военные подразделения.
В материале сообщается, что Россия в последние годы успешно модернизировала свою армию и создала хорошо защищенные бастионы в нескольких локациях. В контексте этой темы упоминаются Крым, Курильские острова, Калининградская область. По мнению специалистов, если начнётся военный конфликт, данные позиции примут на себя первый удар. В документе говорится, что это даст России отсрочку на то, чтобы привести в боевую готовность свои военные подразделения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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