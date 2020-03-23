23.03.2020, 09:32
В США рассказали, при каком условии "воскреснет" Су-57
ИА «Ореанда-Новости». Су-57, истребитель российского производства, "воскреснет" после того, как отпадёт потребность в истребителе Су-35С. Об этом заявлено в материале издания The National Interest.
Автор публикации Калеб Карсон утверждает, что Су-57 чаще будет появляться в воздухе после того, как станет понятно, что Су-35С и другие истребители не смогут уже выполнять задачи, поставленные перед ними.
Напомним, в конце прошлого года в КНР Су-57 отнесли к поколению 4+++.
Автор публикации Калеб Карсон утверждает, что Су-57 чаще будет появляться в воздухе после того, как станет понятно, что Су-35С и другие истребители не смогут уже выполнять задачи, поставленные перед ними.
Напомним, в конце прошлого года в КНР Су-57 отнесли к поколению 4+++.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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