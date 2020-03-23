ИА «Ореанда-Новости». Су-57, истребитель российского производства, "воскреснет" после того, как отпадёт потребность в истребителе Су-35С. Об этом заявлено в материале издания The National Interest. 

Автор публикации Калеб Карсон утверждает, что Су-57 чаще будет появляться в воздухе после того, как станет понятно, что Су-35С и другие истребители не смогут уже выполнять задачи, поставленные перед ними.

Напомним, в конце прошлого года в КНР Су-57 отнесли к поколению 4+++.  