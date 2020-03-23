Автор публикации Калеб Карсон утверждает, что Су-57 чаще будет появляться в воздухе после того, как станет понятно, что Су-35С и другие истребители не смогут уже выполнять задачи, поставленные перед ними.Напомним, в конце прошлого года в КНР Су-57 отнесли к поколению 4+++.