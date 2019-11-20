20.11.2019, 09:48
В США сделали заявление о том, что Россия не способна производить самолёты
ИА «Ореанда-Новости» В материале The Drive заявлено, что РФ постоянно ищет покупателей истребителей СУ-57. В американском издании считают, что это даёт повод усомниться в возможностях России осуществлять самостоятельно производство истребителей.
В издании заявлено о регулярном возникновении вопросов на тему того, сможет ли Россия на фоне последствий санкций и того, что сокращаются военные бюджеты, позволить себе самостоятельно закупать самолёты и заниматься разработкой для них новых двигателей.
Издание пишет, что Кремль сегодня занят поисками иностранных партнёров, чтобы те смогли помочь ему распределить бремя расходов по программе Су-57. В издании полагают, что согласившийся купить самолёты партнёр может оказать помощь в обеспечении разработок новых вооружений и будущих модернизаций.
В издании заявлено о регулярном возникновении вопросов на тему того, сможет ли Россия на фоне последствий санкций и того, что сокращаются военные бюджеты, позволить себе самостоятельно закупать самолёты и заниматься разработкой для них новых двигателей.
Издание пишет, что Кремль сегодня занят поисками иностранных партнёров, чтобы те смогли помочь ему распределить бремя расходов по программе Су-57. В издании полагают, что согласившийся купить самолёты партнёр может оказать помощь в обеспечении разработок новых вооружений и будущих модернизаций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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