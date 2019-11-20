В издании заявлено о регулярном возникновении вопросов на тему того, сможет ли Россия на фоне последствий санкций и того, что сокращаются военные бюджеты, позволить себе самостоятельно закупать самолёты и заниматься разработкой для них новых двигателей.Издание пишет, что Кремль сегодня занят поисками иностранных партнёров, чтобы те смогли помочь ему распределить бремя расходов по программе Су-57. В издании полагают, что согласившийся купить самолёты партнёр может оказать помощь в обеспечении разработок новых вооружений и будущих модернизаций.