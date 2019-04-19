ИА «Ореанда-Новости» Американский финансовый портал Business Insider составил список наиболее «шокирующих» фактов об экономике России.

В первую очередь отмечено, что страна теряет около 250 тысяч человек в год.

К «шокирующим» обстоятельствам также отнесено наличие резервных фондов в размере 460 миллиардов долларов при внешнем долге в 29 % от ВВП. По мнению редакции, это даст возможность России пережить глобальные финансовые кризисы даже при низком уровне роста экономики.

Далее отмечен тот факт, что за 10 лет после распада Советского Союза производство снизилось на 45 %, а к 2000 году ВВП России составлял от 30 до 50 % советских показателей.

Указывается на значительную зависимость российской экономики от добычи полезных ископаемых: нефть и газ обеспечивают 59 % от объёма экспорта и формируют четверть бюджета государства.

Обращается внимание на то, что в России 70 миллиардеров, при этом большинство из них разбогатели в 1990-е годы, когда в стране властвовала коррупция, и поныне олигархи имеют огромное влияние в правительстве.

13 % населения находятся за чертой бедности. Приводится также информация о том, что непосредственно после распада СССР бедных было более трети.

Рубль с 2014 по 2017 год подешевел вдвое, что обусловлено снижением цен на нефть и санкциями западных стран.

В качестве ещё одного «шокирующего» факта указывается низкая средняя зарплата (670 долларов, около 42 тысяч рублей) при достаточно высоком уровне ВВП.

Прочие факты касаются значительной доли компании Ikea на российском рынке мебели, снижения потребления водки, количества производимого вредного для здоровья асбеста, потраченных на Олимпиаду в Сочи 50 миллиардах долларов, а также борьбы России за влияние в африканских странах.