ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Бостонской детской больницы создали первого в истории человечества робота, который может самостоятельно проводить операции людям.

Сначала учёные тестировали робота на животных – на свиньях, сообщает Hightech. Спустя время его способности опробовали и на людях. К настоящему моменту он прошёл все испытания и может спасать больных. Так, он способен проникать в организм человека и направляться к сердцу, это возможно благодаря размерам робота, ведь он совсем крошечный. Кроме того, он способен проникнуть и внутрь сердца. Там он перемещается по сосудам и взаимодействует с клапанами.

«Андроид» оснащен камерой, через которую врачи могут наблюдать за его работой и тем, что происходит внутри организма. Кроме того, у робота есть чувствительные сенсоры в форме усиков как у насекомого. За счёт них он может получать информацию и интерпретировать происходящее вокруг. Благодаря такому оснащению роботу не требуется радиологическое управление.

Учёные считают, что робот поможет упростить проведение операций на сердце человека. Пока такие операции проводят двумя способами: в первом случае хирурги вскрывают грудину, во втором – используют управляемые гибкие катетеры. Последний способ позволяет человеку быстрее восстановить здоровье, но он достаточно сложный. Робот же может преодолеть эти проблемы. По проложенному им маршруту медики смогут направлять катетер.

Кстати, ранее издание News.ru писало, что роботов пока опасно допускать к проведению операций. Журналисты ссылались на опыт специалистов из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).