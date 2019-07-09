ИА «Ореанда-Новости». В США суд Нью-Йорка вынес запрет президенту страны Дональду Трампу блокировать пользователей Twitter, которые критикуют его работу.



Ранее такое же решение вынес суд Манхеттена. Судья отметила, что президент, блокируя пользователей, нарушает свободу слова, которая гарантирована американцам Конституцией.



Иск против Трампа подали в позапрошлом году семеро пользователей, которых президент США заблокировал в своём аккаунте.