25.03.2020, 10:12
В США тех, кто распространяет короновирус, приравняют к террористам
ИА «Ореанда-Новости». Преднамеренно распространяющим короновирус будут грозить обвинения по статьям о терроризме. Об этот проинформировал Джеффри Розен, работающий в США на должности генерального прокурора, рассказывает издание Politico.
Розен заявил, что американские следователи и прокуроры могут столкнуться со случаями "намеренного распространения короновируса". По его словам, тех, кто преднамеренно инфицирует людей, необходимо приравнять к террористам.
Он также предупредил о том, что угрозы или попытки применения COVID-19 против граждан США будут наказаны.
Розен заявил, что американские следователи и прокуроры могут столкнуться со случаями "намеренного распространения короновируса". По его словам, тех, кто преднамеренно инфицирует людей, необходимо приравнять к террористам.
Он также предупредил о том, что угрозы или попытки применения COVID-19 против граждан США будут наказаны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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