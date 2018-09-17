ИА «Ореанда-Новости». 20 сентября ожидается тестирование новой системы экстренного оповещения, проводимое Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям Соединённых Штатов. Новую систему уже называют «президентской», потому как её уникальная особенность в том, что в случае стихийного бедствия или любой другой катастрофы каждому американскому гражданину придёт SMS с предупреждением от президента Дональда Трампа.



Однако в то же время некоторые опасаются, что американский лидер может использовать такую систему не по назначению и, например, использовать вместо своего Twitter, так как решение об отправке предупреждения принимает именно он и президент успел прославиться своей любовью к этой социальной сети, в которой у него на данный момент 54,5 миллиона подписчиков, а оповещение будет транслироваться на аудиторию в 325 миллионов граждан. Впрочем, опасения беспочвенны, потому что не только глава государства имеет к ней доступ и потому что процесс запуска такого оповещения куда более трудоёмкий, чем публикация твита и, в конце концов, в законодательстве прописано, если в тревожном сообщении речь не идёт о стихийном бедствии или террористических актах, то оно не может быть запущено через данную систему.

От рассылки невозможно отказаться. Такая система для американцев не новая, так как ещё в 2006 году её ввёл Джордж Буш-младший, но ещё ни разу не опробованная. При тестовом запуске сообщение будет доставлено на большинство доступных устройств граждан. Он покажет, насколько совершенна такая система и какие ей требуются усовершенствования. Всего в «учениях» будут задействованы более 100 основных американских провайдеров.

Сначала владельцам смартфонов придут соответствующие SMS-сообщения, которые будут сопровождаться особым сигналом и вибрацией, а уже спустя две минуты оповещение будет показано в прямом эфире на телевидении и запущено на радио.

20 сентября миллионы граждан Соединённых Штатов прочтут на экранах телефонов: «ЭТО ТЕСТИРОВАНИЕ Системы национального оповещения в чрезвычайных ситуациях... Никаких мер не требуется».