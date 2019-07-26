ИА «Ореанда-Новости». Зоопарк Литл-Рок в Арканзасе велел обезьяне Труди. Самая старая пленная горилла западной низменности умерла в возрасте 63 лет. В зоопарке она жила с 1988 года.

Горилла жила в зоопарке около 31 года и была единственной, кто родился в дикой природе, а затем был пойман.

Детей горилл не было. В группе сородичей она была своего рода лидером, что не характерно для поведения самок.

Несмотря на то, что у Труди был сложный характер, работники зоопарка считали её членом семьи.

Западная равнинная горилла является подвидом западной гориллы. Эти животные чаще всего живут в Камеруне, Центральноафриканской Республике, Габоне и Демократической Республике Конго. В дикой природе они живут около 40 лет, а в неволе - около 50 лет.