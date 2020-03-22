ИА «Ореанда-Новости». Американские власти готовы выделить по 3 тысячи долларов на семью из-за коронавируса. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business.

Министр финансов США заявил, что средства будут выделяться в рамках пакета мер по стимулированию экономики в свете пандемии коронавируса. Он также отметил, что около 110 миллиардов долларов будет выделено больницам. По мнению министра, 3 тысячи долларов поможет продержаться семье из четырёх человек.

Кроме того бизнесу предоставят выгодные условия кредитования, а также расширят пособия для тех, кто остался без работы из-за коронавируса.