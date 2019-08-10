ИА «Ореанда-Новости». Средства, предназначенные для оказания помощи другим государствам,. Об этом рассказало издание Politico в субботу, 10 августа, со ссылкой на высокопоставленного чиновника. «После того, как прошлым вечером мы получили необходимую нам информацию и изучили её,», — сообщил он.

Отмечается, то деньги, выделенные конгрессом, были временно заблокированы для проведения ревизии со стороны Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию USAID. Объём указанных фондов может составлять от двух до четырёх миллиардов долларов.

Эти средства предназначены для финансирования международных организаций, миротворческих миссий, борьбы с наркотиками, здравоохранения и других сфер. Речь идёт о «помощи государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии».

Напомним, ранее стало известно, что более 90% военно-технической помощи, которая оказывалась Украине в последние годы, поступало из США. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил украинский посол в Соедин нных Штатах Валерий Чалый.

Он выразил надежду, что в 2019 году будет реализован крупный контракт по закупке в США летального оборонительного оружия. Дипломат не уточнил, о каком виде вооружений идёт речь, но отметил, что заключение такой сделки стало возможно «благодаря доверию к Украине, а также изменениям украинского законодательства».

«Нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю «в первую очередь», потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединённых Штатов», — сказал Чалый. По словам дипломата, Украина является стратегическим партнёром для США в сфере обороны и безопасности.