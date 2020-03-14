14.03.2020, 09:50
В США задержали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 26 миллионов долларов
ИА «Ореанда-Новости». Житель России занимался продажей поддельных депозитных сертификатов инвесторам Соединённых Штатов. В ходе своей деятельности мужчина, задержанный во Флориде, обманул более 70 американцев и нанёс ущерб в 26 миллионов долларов.
В мошенничестве с ценными бумагами россиянина обвинила американская комиссия по ценным бумагам и биржам. Денис Сотников 6 лет подряд обманывал инвесторов, заставляя их покупать фальшивые сертификаты, которые он продвигал через рекламу на сайтах и фейковые страницы кредитных и финансовых компаний США.В основном от действий мошенника пострадали пожилые люди. Иск в отношении злоумышленника уже подали в суд Нью-Джерси. По законодательству Штатов Сотникову может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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