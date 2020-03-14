ИА «Ореанда-Новости» . Житель России занимался продажей поддельных депозитных сертификатов инвесторам Соединённых Штатов. В ходе своей деятельности мужчина, задержанный во Флориде, обманул более 70 американцев и нанёс ущерб в 26 миллионов долларов.

В мошенничестве с ценными бумагами россиянина обвинила американская комиссия по ценным бумагам и биржам. Денис Сотников 6 лет подряд обманывал инвесторов, заставляя их покупать фальшивые сертификаты, которые он продвигал через рекламу на сайтах и фейковые страницы кредитных и финансовых компаний США.

Иск в отношении злоумышленника уже подали в суд Нью-Джерси. По законодательству Штатов Сотникову может грозить до 20 лет тюремного заключения.