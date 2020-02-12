12.02.2020, 09:35
В США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
ИА «Ореанда-Новости». В ВВС США приняли решение закрыть одну из двух главных программ, направленных на разработку гиперзвукового оружия. Об этом заявлено в материале издания Defense News.
В публикации Defense News сообщается о закрытии проекта HCSW - "Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие". Энн Стефанек, представляющая американские ВВС, сказала, что решение связано с ограничениями по бюджету, а не с техническими проблемами.
В ВВС принято решение направить деньги на то, чтобы развивалась программа ARRW - "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования". Данная программа предполагает создание летательного аппарата с уникальным дизайном.
В публикации Defense News сообщается о закрытии проекта HCSW - "Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие". Энн Стефанек, представляющая американские ВВС, сказала, что решение связано с ограничениями по бюджету, а не с техническими проблемами.
В ВВС принято решение направить деньги на то, чтобы развивалась программа ARRW - "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования". Данная программа предполагает создание летательного аппарата с уникальным дизайном.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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