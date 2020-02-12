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В публикации Defense News сообщается о закрытии проекта HCSW - "Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие".В ВВС принято решение направить деньги на то, чтобы развивалась программа ARRW - "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования". Данная программа предполагает создание летательного аппарата с уникальным дизайном.