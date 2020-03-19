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Данные шаги предприняты для того, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Об этом заявил в Twitter шериф округа Аламеда.Речь идёт о заводе, расположенном в городе Фримонте.. На фабрике работают десять тысяч человек. Завод каждый год производит 450 тысяч машин.