19.03.2020, 10:29
В США закрывают завод Tesla
ИА «Ореанда-Новости». Власти американского штата Калифорния принудили Илона Маска, возглавляющего компанию Tesla, временно приостановить работу главного завода компании, который находится на территории штата. Данные шаги предприняты для того, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Об этом заявил в Twitter шериф округа Аламеда.
Речь идёт о заводе, расположенном в городе Фримонте. Это единственный завод, где в США собираются электрокары. На фабрике работают десять тысяч человек. Завод каждый год производит 450 тысяч машин.
Речь идёт о заводе, расположенном в городе Фримонте. Это единственный завод, где в США собираются электрокары. На фабрике работают десять тысяч человек. Завод каждый год производит 450 тысяч машин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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