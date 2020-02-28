ИА «Ореанда-Новости». В США допустили возобновление сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

Главное контрольное управление США допустило возобновление ограниченного сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Об этом говорится в докладе ГКО США, который был опубликован в четверг.

Сообщается, что могут появиться возможности для будущего двустороннего сотрудничества стран. Они будут касаться содействия в повышении безопасности ядерных материалов России. Речь идёт о технических обменах или профессиональной подготовке, говорится в докладе.

Однако в управлении отметили, что любое сотрудничество между данными странами сталкивается с ситуацией в отношениях России и США. Американское законодательство может усложнить попытки взаимодействовать, так как в США «не готовы выполнять российские условия сотрудничества».