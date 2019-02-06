ИА «Ореанда-Новости» В крупнейшем городе Турции Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом. Трагедия произошла в районе Картал, сообщается об одном погибшем, однако это не окончательные данные, в доме было зарегистрировано 43 человек, всего 12 семей. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и машины скорой помощи, из-под завалов удалось достать двух человек, в настоящее время ведутся работы по извлечению ещё четырёх пострадавших, сколько ещё остаются под обломками здания неизвестно.

По словам губернатора Стамбула Али Ерликайя, три этажа к зданию были пристроены незаконно. Глава города рассказал, что в доме 1992 года постройки всего было 14 квартир, точное число жильцов, находящихся под завалами, он не озвучил, так как эта цифра до сих пор неизвестна. Он также призвал сохранять тишину в зоне трагедии, для поисков пострадавших. Некоторые очевидцы сообщают, что перед обрушением слышали хлопок, похожий на взрыв.

Сегодня также стало известно, что в египетском Луксоре во вторник вечером обрушилось здание, в результате чего погибли две местные жительницы восьми и пяти лет, а также туристка из Германии. 13 человек, в том числе три немецких туриста, получили травмы и были направлены в местные больницы.

Трагедия произошла на улице Юсеф Хасан в центре города, там обрушилось старое нежилое здание, на первом этаже которого располагалась мастерская по ремонту.Люди, пострадавшие и погибшие в результате обрушения, находились вблизи этого строения.

Луксор, расположенный на реке Нил, является популярным местом у туристов со всего мира, именно там находится множество памятников древнеегипетской культуры.

Также ранее, 2 февраля, в сирийском Алеппо обрушился незаконно построенный жилой дом. Жертвами обрушения стали 11 человек. В результате спасательной операции одного человека удалось спасти.