ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России сообщило, что в Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. Сотрудники поисково-спасательной службы ищут двух пилотов. «Самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», – сообщили в военном ведомстве. Катастрофа произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полёта, и боекомплекта на штурмовике не было.

Ранее об аварии журналистам агентства ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона, который также уточнил, что самолёт поднялся в воздух с аэродрома Будённовск. «На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолёт, их судьба пока неизвестна», – сказал собеседник.