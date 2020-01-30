ИА «Ореанда-Новости». В Стокгольме из галереи Couleur вынесли 12 работ Сальвадора Дали, пишет «Интерфакс».



Сумма ущерба оценивается в 400 тысяч евро. Злоумышленники ночью разбили окно и украли 12 бронзовых статуэток работы Дали. После ограбления они скрылись на машине.



Как отмечает газета, стоимость украденных скульптур составляет 200-500 тысяч шведских крон (20-50 тысяч евро) каждая. Общая стоимость ущерба - до 400 тысяч евро.