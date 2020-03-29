29.03.2020, 12:06
В столице России общее число инфицированных коронавирусом возросло до 1014
ИА «Ореанда-Новости». До тысячи четырнадцати человек возросло в российской столице общее число инфицированных коронавирусом, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, уведомляет агентство РИА Новости.
Также заявлено, что Москве зафиксировано 197 новых случаев заболевания коронавирусом.
На текущий момент в российской столице выявлено 1014 случаев инфицирования коронавирусом.
Также заявлено, что Москве зафиксировано 197 новых случаев заболевания коронавирусом.
На текущий момент в российской столице выявлено 1014 случаев инфицирования коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии