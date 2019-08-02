ИА «Ореанда-Новости» Газета The Bangkok Post сообщила, что в столице Таиланда Бангкоке неустановленные лица устроили несколько взрывов. Указывается, что несколько небольших взрывов произошло ранним утром в течение непродолжительного времени.

Сотрудники полиции информируют, что около 7 часов взрыв произошёл в центре Бангкока, ещё один – на пригородной автодороге. Ещё два взрыва прогремели у станции наземного метро в районе Чонг Нонси, и один – на улице Чаенг Ваттана, на которой находятся правительственные здания.

Информационное агентство Reuters сообщает, что всего взорвалось шесть бомб, а седьмую удалось обезвредить, прежде чем она сдетонировала.

Агентство Bloomberg располагает данными о четырёх пострадавших. Медики диагностировали у них лёгкие травмы.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча высказал осуждение тем, кто причастен к взрывам. «Это разрушает мир и вредит имиджу страны. Я поручил как можно скорее обеспечить общественную безопасность и позаботиться о тех, кто пострадал», – написал политик в одной из социальных сетей.