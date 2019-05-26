В программе патриаршего визита - важные встречи, в том числе с Генеральным секретарем СЕ.

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, освящение долго строившегося в Страсбурге нового русского храма - " долгожданное и радостное" событие для православной церкви Франции.

В программе трехдневного визита прилетевшего в Страсбург в субботу патриарха встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и постоянными представителями стран-членов СЕ, с комиссаром по правам человека СЕ Дуней Миятович, мэром Страсбурга Роланом Рисом, архиепископом Люком Равелем. Ожидается также, что Предстоятель Русской церкви посетит концерт хора Киевских духовных школ.

Храм всех святых построен в живописном месте, на слиянии реки Иль и канала Марн. Он расположен вблизи от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Те, кто задумал и построил храм, уверены, что он станет настоящей культурной достопримечательностью современной Франции.

Храм построен в любимом в сегодняшней России шатровом стиле. Шедевром этого архитектурного направления является знаменитая, похожая на космический корабль церковь Вознесения в Коломенском. Многие называют церковь в Коломенском образцом "русской готики". Готическое влияние в архитектуре собора, безусловно, сказалось. Некоторое время шатровый стиль был под слепым казенным запретом, и это в итоге сделало его ещё более популярным в наше время.