Отмечается, что трагедия произошла во время школьных каникул, подросток играл в видеоигры круглосуточно. Он даже не хотел делать перерывы на еду, а ел прямо за компьютером.В какое-то утро отец зашел и увидел, что сын упал со стула. Приехавшие медики констатировали смерть. Экспертиза установила, что причиной смерти стал инсульт, который был вызван бессонными ночами перед монитором.