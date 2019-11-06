06.11.2019, 16:58
В Таиланде подросток скончался от инсульта из-за видеоигр
ИА «Ореанда-Новости». В Таиланде 17-летний молодой человек умер от инсульта, который был вызван слишком долгой игрой в компьютер, пишет РИА Новости.
Отмечается, что трагедия произошла во время школьных каникул, подросток играл в видеоигры круглосуточно. Он даже не хотел делать перерывы на еду, а ел прямо за компьютером.
В какое-то утро отец зашел и увидел, что сын упал со стула. Приехавшие медики констатировали смерть. Экспертиза установила, что причиной смерти стал инсульт, который был вызван бессонными ночами перед монитором.
Отмечается, что трагедия произошла во время школьных каникул, подросток играл в видеоигры круглосуточно. Он даже не хотел делать перерывы на еду, а ел прямо за компьютером.
В какое-то утро отец зашел и увидел, что сын упал со стула. Приехавшие медики констатировали смерть. Экспертиза установила, что причиной смерти стал инсульт, который был вызван бессонными ночами перед монитором.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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