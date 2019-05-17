17.05.2019, 23:46
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
ИА «Ореанда-Новости». На северо-востоке Таиланда собака в поле нашла младенца, которого похоронили заживо.
Пёс во время прогулки начал рыть землю и лаять. Его хозяин решил посмотреть, что он нашёл. В результате он увидел торчащую из-под земли ногу ребёнка. Мужчина достал малыша и отвёз его в больницу.
Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. Матерью ребёнка оказалась 15-летняя девушка из близлежащей деревни. Она рассказала, что решилась закопать ребёнка, боясь реакции родителей на свою беременность.
Пёс во время прогулки начал рыть землю и лаять. Его хозяин решил посмотреть, что он нашёл. В результате он увидел торчащую из-под земли ногу ребёнка. Мужчина достал малыша и отвёз его в больницу.
Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. Матерью ребёнка оказалась 15-летняя девушка из близлежащей деревни. Она рассказала, что решилась закопать ребёнка, боясь реакции родителей на свою беременность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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