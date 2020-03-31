ИА «Ореанда-Новости». Заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры Таиланда Косонлават Интхучунйонг заявил, что распространение 1 апреля «шуточных» новостей про коронавирус могут закончиться для автора тюремным заключением, пишет РИА Новости.



По его словам, шутнику будет грозить срок до двух лет лишения свободы или штраф в размере 40 тысяч бат (примерно 1,3 тысячи долларов).



По последним данным, в мире коронавирусом заражены уже более 690 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.