



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Двенадцать игроков юниорской футбольной команды и их тренер, которые не могут выбраться из пещеры Тхам Луанг, расположенной на севере Таиланда, передали записки своим родителям и учителям. С 23 июня группа детей и тренер заперты в пещере наводнением. Боевой пловец, который в настоящее время работает на месте происшествия, доставил детские письма родителям. Шесть тетрадных листов была переданы на поверхность. Родители детей уже на протяжении двух недель живут в палаточном лагере, который разместили недалеко от пещеры.

Юные футболисты попытались успокоить своих родителей и родственников, написав, что они в полном порядке и пострадавших нет. Они попросили родных не волноваться. Ребята сообщили, что первым делом, как выйдут из пещеры, планируют как следует поесть, а затем отдохнуть дома. Кто-то из футболистов обратился к учителям с просьбой не нагружать их домашним заданием. Также каждый из детей вкратце описал своё состояние.





Помимо записок детей, родителям было передано письмо от тренера юниорской футбольной команды. Он поблагодарил всех за поддержку и попросил прощения у родителей детей за то, что они отправились в пещеру, не предупредив родных. Отметим, что некоторые родственники юных футболистов обвиняют 25-летнего тренера в его безответственности. По их мнению, он не имел права вести детей в пещеру перед началом сильных сезонных дождей. Однако другие утверждают, что футбольный тренер является героем, который приложил все усилия, чтобы ни один ребёнок не пострадал у затопленной пещере.





Поисковая операция в пещере стартовала в ночь с 23 на 24 июня, когда у входа были найдены одиннадцать велосипедов и мотоцикл тренера. Кейв-дайверам и боевым пловцам удалось найти юниорскую футбольную команду и тренера спустя десять дней. В настоящее время из пещеры откачивают воду и закачивают кислород. В ближайшие дни планируется начать эвакуацию детей и тренера на поверхность. Сложность операции заключается в том, что большинство детей выросли в горной местности и не умеют плавать. Юные футболисты и тренер находятся в дальней камере пещеры на расстоянии пяти километров от входа.